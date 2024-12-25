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Сенников: «У Сафонова в «Краснодаре» было больше ошибок, чем у Лантратова в «Локомотиве»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о вратарской линии железнодорожников.

«Не считаю, что Лантратову не хватает конкуренции в «Локомотиве». Да, бывают ошибки, но Илья — надежный вратарь. На данный момент ничего не надо менять. Митрюшкин тоже хорош. За три сезона у него две грубые ошибки в матче со «Спартаком» (2:5) и «Краснодаром» (0:3). Больше ничего такого не было, в остальных моментах он постоянно выручал.

Вратарскую линию не стоит менять. У Сафонова в «Краснодаре» было больше ошибок, чем у Лантратова в «Локомотиве». Матвей любил играть ногами, но не всегда точно. Поэтому не надо так критично относиться. У «Локомотива» проблема в самой обороне. Много пропущенных мячей для команды, которая идет вверху», — цитирует Legalbet Сенникова.

29-летний Лантратов в этом сезоне сыграл 18 матчей во всех турнирах, пропустил 26 мячей при 6 сухих играх.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Илья Лантратов
Матвей Сафонов
Футбол
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