Дмитрий Сенников: «Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников назвал провальным выступление ЦСКА в нынешнем сезоне.

После 27 туров армейцы занимают восьмое место в таблице РПЛ.

«Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным, — цитирует Сенникова «РБ Спорт». — Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы. Это влияет на результат. У ЦСКА еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи».

Ближайший матч в РПЛ ЦСКА проведет 11 мая в Санкт-Петербурге, где встретится с «Зенитом».