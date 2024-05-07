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Сегодня, 19:25

Дмитрий Сенников: «Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Сенников назвал провальным выступление ЦСКА в нынешнем сезоне.

После 27 туров армейцы занимают восьмое место в таблице РПЛ.

«Для ЦСКА этот сезон можно назвать провальным, — цитирует Сенникова «РБ Спорт». — Армейцы упустили много очков. Не сказал бы, что по игре они выглядят слабее других команд. Не хватает глубины состава, у защитников возникают проблемы. Это влияет на результат. У ЦСКА еще есть время, чтобы исправить турнирное положение. Армейцы могут попасть в пятерку, если выиграют все оставшиеся матчи».

Ближайший матч в РПЛ ЦСКА проведет 11 мая в Санкт-Петербурге, где встретится с «Зенитом».

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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