Сенников: «С таким подбором игроков «Локомотив» должен выбираться из зоны вылета»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил перспективы железнодорожников в весенней части сезона чемпионата России.

«С таким подбором игроков «Локомотив» должен выбираться из зоны вылета. Есть такие команды как «Урал», которые по подбору футболистов слабее, но по качеству игры выше. Потому что Гончаренко уже наладил игру у екатеринбуржцев. Но есть такие клубы, как «Химки», «Торпедо», «Факел», «Пари Нижний Новгород». Их «Локомотив» явно превосходит. Единственное, у железнодорожников сложный календарь игр, команда может попасть в яму, и из нее можно не выбраться. Потому что начинается чемпионат с двух не простых игр на выезде с «Ростовом» и «Ахматом», потом дома тяжелые матчи с «Зенитом», «Краснодаром» и «Пари Нижним Новгородом». Если из этих встреч хотя бы две не выиграть, то «Локомотиву» будет очень тяжело выбраться из зоны вылета», — приводит «РБ Спорт» слова Сенникова.

По итогам 17 туров «Локомотив» идет на 14-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 13 очков. Команда находится в зоне стыковых матчей.

4 марта железнодорожники встретятся с «Ростовом». Начало игры — в 19.30 по московскому времени.