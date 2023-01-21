Сенников: «Керк вряд ли мог бы проиграть конкуренцию Пиняеву»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на уход полузащитника Джирано Керка из стана железнодорожников.

«Керк вряд ли мог бы проиграть конкуренцию Пиняеву. Просто он игрок немного другого плана. Тут, наверное, обстоятельства так сложились, что он ушел из «Локомотива». Возможно, у него есть какое-то выгодное предложение из другого клуба, но Керк хороший игрок. «Локо» будет тяжелее без него во второй половине сезона РПЛ», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

21 января «Локомотив» объявил об уходе Керка. Игрок покинул расположение команды на сборах в Абу-Даби (ОАЭ). «СЭ» сообщал, что 27-летний футболист с высокой долей вероятности может продолжить карьеру в бельгийском «Антверпене».

Керк выступал за «Локомотив» с сентября 2021 года. В этом сезоне он провел 23 матча, забил 3 гола и отдал 1 передачу. Контракт футболиста с клубом рассчитан до лета 2025 года.