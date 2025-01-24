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Сегодня, 07:56

Сенников: «Не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший защитник ЦСКА Дмитрий Сенников оценил перспективы красно-синих во второй части сезона в РПЛ.

«Ничего сильно от ЦСКА во второй части сезона не жду. В шестёрке команда будет. Будет тяжело подобраться к «Локомотиву», «Динамо», «Спартаку», «Краснодару», «Зениту», но ЦСКА лучше многих команд второй половины таблицы. Им надо просто стабилизировать игру. Состав хороший, но скамейка небольшая. Эпизодически команда играет здорово. Забивает Мусаев, Обляков хорошо выглядит, к тройке центральных защитников претензий вообще нет. Но у команды происходят спады, нет стабильности.

Не сказал бы, что нынешний ЦСКА слабейший в XXI веке. Команда просто не борется за чемпионство. Укрепить состав у ЦСКА возможности нет. Сейчас нет громких покупок, хотя ЦСКА всегда отличался точечной селекцией — Вагнер, Хонда, Красич, все были топ-футболистами, которые потом уезжали в Европу. Сейчас трансферная политика скромная, больших трат нет. Возможно, что ЦСКА приобретет бразильцев, которые фигурируют в прессе. Это реально, но нужно ли им это сейчас? Деньги сейчас считают все», — цитирует Legalbet Сенникова.

Источник: Legalbet
Дмитрий Сенников
Футбол
ФК ЦСКА (Москва)
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