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Сегодня, 18:44

Сенников: «Изидор — хороший форвард. Не знаю, с кем бы остался «Локомотив», отпустив его в «Лорьян»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал новость о том, что форвард московской команды Вильсон Изидор останется в клубе.

Ранее сообщалось, что нападающий близок к переходу в «Лорьян». Позже журналист Иван Карпов сообщил, что «Локомотив» не согласился отдавать Изидора в аренду в французскую команду.

«Изидор — хороший нападающий. Если бы «Локомотив» отпустил его в «Лорьян», не знаю, с кем бы команда вообще осталась тогда. Сейчас у железнодорожников не так много атакующих футболистов. Изидор хорошо зарекомендовал себя. Это хороший трансфер для «Локомотива», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

22-летний француз выступает за «Локомотив» с января 2022 года. В нынешнем сезоне форвард забил 4 гола и сделал 4 результативных передачи в 17 матчах за железнодорожников.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-izidor-horoshij-forvard-ne-znayu-s-kem-by-ostalsya-lokomotiv-otpustiv-ego-v-lor-yan/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Лорьян
Вильсон Изидор
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