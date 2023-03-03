0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:09

Сенников: «Выберется ли «Локомотив» из зоны стыковых матчей? Не факт. Все может и по-другому повернуться»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников высказал мнение о предстоящем матче железнодорожников против «Ростова» в 18-м туре РПЛ и перспективах команды на вторую половину сезона.

«Думаю, «Локомотив» постарается в каждом матче играть на результат, сейчас это очень важно. «Ростов» — непростая команда, тем более на выезде с ними всегда сложно. Многое будет зависеть еще и от поля, потому что на матче «Ростов» — «Урал» оно там было не очень. «Локомотиву» будет тяжеловато на таком же играть. В матче со «Спартаком» поле было хорошим по качеству, поэтому удавалось комбинировать и футбол получался. Старт после перерыва будет важен, «Локомотиву» в двух матчах на выезде против «Ростова» и «Ахмата» нужно обязательно набирать очки, потому что иначе будет очень тяжело. Сможет ли «Локомотив» выбраться из зоны стыковых матчей? Не факт. Все-таки отрыв в 6 очков. У «Локомотива» очень сложный график. Тут уже все от самих игроков зависит, от команды. Еще и «Химки» на расстоянии одного очка от «Локомотива», поэтому все может по-другому повернуться», — приводит слова 46-летнего россиянина Betonmobile.

После 17 туров РПЛ «Локомотив» занимает 14 место в турнирной таблице с 13 очками. Такое же количество очков у идущего на 13-м месте «Факела». На 12-й строчке расположился «Пари НН», оторвавшийся от зоны стыковых матчей на 6 очков. Ближайший преследователь «Локомотива» — «Химки» — имеют в активе 12 баллов.

Источник: Betonmobile
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Мазепин добился снятия санкций. Он сможет вернуться в «Формулу-1»?
Капризова не остановить! Он в одиночку тащит «Миннесоту» в плей-офф
Военный эксперт назвал возможную причину приказа ВСУ немедленно покинуть Артемовск
Супружескую пару нашли убитой в квартире на Ленинском проспекте в Москве
Минский суд приговорил нобелевского лауреата Беляцкого к 10 годам лишения свободы
В Тольятти стартовало производство Lada Vesta NG
Популярное видео
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 15-й тур, видеообзоры матчей
«Краснодар» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Торпедо»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Урал»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Нижний Новгород»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
«Спартак» реализовал около 6 тысяч билетов на домашний матч против «Урала»
«Спартак» против Гончаренко — снова интрига. Рабинер о возобновлении РПЛ и интервью Дзюбы
Егоров прокомментировал выбор Галимова главным судьей на матче «Зенит» — «Пари НН»
Горовой — о назначении Галимова на матч в Петербурге: «Думаю, есть указание ВАР следить за ним повнимательней»
Мартинс Перейра — о Жиго в «Марселе»: «После его гола «Лиону» написал ему: «Дружище, почему именно моей команде?»
Мартинс Перейра рассказал, как проходит адаптация Дуарте и Тавареша в «Спартаке»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Локомотив» прилетел в Ростов-на-Дону: Дзюбу обступили фанаты

Якимов заявил, что не чувствовал поражения из-за решения бросить футбол на три года