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РПЛ

Сегодня, 17:12

Сенников: «Зенит» серьезно укрепляется, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников высказался о трансферах питерского клуба.

«Линия полузащиты уже достаточно укреплена. И так у «Зенита» состав — один из самых сильных в РПЛ. Но я думаю, на такие меры питерцы пошли, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото. Первый круг показал, что у команды Семака нет явного превосходства. «Зенит» проигрывал «Динамо», «Локомотиву». «Краснодар» тоже может составить ему конкуренцию», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).

 
Нино, Кевин Кастаньо и&nbsp;Артур. Трансферы РПЛ: «Зенит» скупает бразильцев, «Краснодар» подписал опорника сборной Колумбии

 

Источник: Евро-Футбол.Ру
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
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