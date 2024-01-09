Сенников: «Зенит» серьезно укрепляется, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото»

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Сенников высказался о трансферах питерского клуба.

«Линия полузащиты уже достаточно укреплена. И так у «Зенита» состав — один из самых сильных в РПЛ. Но я думаю, на такие меры питерцы пошли, потому что в этом году обострилась конкуренция за золото. Первый круг показал, что у команды Семака нет явного превосходства. «Зенит» проигрывал «Динамо», «Локомотиву». «Краснодар» тоже может составить ему конкуренцию», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Питерский клуб на данный момент приобрел защитника «Флуминенсе» Нино и двух вингеров: Артура из «Палмейраса» и Педро из «Коринтианса».

После 18 туров РПЛ «Зенит» занимает второе место с 36 очками, лидирует «Краснодар» (38 очков).