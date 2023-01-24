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Сегодня, 14:42

Сенников: «Адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника Дмитрия Баринова в «Бешикташ».

«У «Бешикташа» есть финансовые возможности, но, учитывая какие-то обстоятельства, они проявляли интерес и сделали предложение по Баринову. Да, наша сборная сейчас не играет и не была на чемпионате мира, наверное, цена поэтому у него сейчас меньше. Но в любом случае Баринов — квалифицированный футболист, и неважно в какой сборной он играет. Да, потом «Бешикташ» повысил цену до 4 миллионов, это уже ближе. Но мне кажется, что адекватная цена за Баринова — 8-10 миллионов евро. Если туркам нужен Дмитрий, а «Локомотиву» деньги, то клубы могут сойтись на какой-то цене», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

22 января, президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби в интервью «СЭ» заявил, что клуб не заинтересован в приобретении Баринова.

Действующий контракт российского хавбека с «Локомотивом» рассчитан до 30 июня 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний полузащитник провел 20 матчей во всех турнирах в составе железнодорожников, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 9 миллионов евро.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-adekvatnaya-cena-za-barinova-8-10-millionov-evro-222329/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Бешикташ
ФК Локомотив (Москва)
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