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Сегодня, 17:11

Дмитрий Сергеев продолжит карьеру в «Кайрате»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольные клубы «Зенит» и «Кайрат» достигли соглашения о переходе полузащитника Дмитрия Сергеева в казахскую команду, сообщает пресс-служба питерского клуба.

21 мая 2021 года полузащитник дебютировал за основу сине-бело-голубых в РПЛ в матче 30-го тура против «Нижнего Новгорода».

В сезоне-2021/22 Дмитрий провел восемь матчей в ФНЛ в составе «Балтики» на правах аренды.

В текущем сезоне Второй лиги Дмитрий Сергеев провел 17 матчей за «Зенит-2» и забил один гол. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 175 тысяч евро.

Источник: https://t.me/fczenit/10288
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