Шнякин: «Мне не кажется, что Виллиан Жозе будет основным нападающим «Спартака»

Комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о форварде «Спартака» Виллиане Жозе.

«Когда прорвет Виллиана Жозе? Я — не такой большой спец по испанскому футболу. Я не знаю, как долго он форму набирает. Но для крупных спортсменов это нормально, когда долго набираешь форму. Мне вообще не кажется, что Виллиан будет основным нападающим. Такой будет легковесный вариант с Угальде», — приводит слова Шнякина «РБ Спорт».

31 августа «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. Красно-белые с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.