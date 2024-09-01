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Сегодня, 07:35

Шнякин: «Мне не кажется, что Виллиан Жозе будет основным нападающим «Спартака»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Комментатор Дмитрий Шнякин поделился мнением о форварде «Спартака» Виллиане Жозе.

«Когда прорвет Виллиана Жозе? Я — не такой большой спец по испанскому футболу. Я не знаю, как долго он форму набирает. Но для крупных спортсменов это нормально, когда долго набираешь форму. Мне вообще не кажется, что Виллиан будет основным нападающим. Такой будет легковесный вариант с Угальде», — приводит слова Шнякина «РБ Спорт».

31 августа «Спартак» обыграл «Рубин» (1:0) в 7-м туре РПЛ. Красно-белые с 14 очками занимают третье место в турнирной таблице чемпионата России.

Источник: РБ Спорт
Виллиан Жозе
ФК Спартак (Москва)
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