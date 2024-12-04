Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:25

Свищев: «Непонятно, почему наших футболистов, хоккеистов и других командников не допускают»

Telegram Дзен

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев заявил, что не понимает, почему в командных видах спорта россиян по-прежнему не допускают до международных турниров.

«Есть вопросы по допуску в командных видах. Мы видим, что ни футболистов, ни хоккеистов, ни других командников не возвращают. Причины этого непонятны. При этом МОК дает соответствующие рекомендации, граничащие с приказом и шантажом. Тем важнее будут выборы главы ОКР в декабре. Михаил Дегтярев — командный игрок. Его деятельность будет направлена на восстановление наших спортсменов в системе соревнований на равных со всеми условия. Работа непростая, надо разговаривать с МОК. Важно, чтобы все ограничения были в итоге сняты», — сказал Свищев «ВсеПроСпорт».

В среду президент Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Мохаммед Джалуд публично заявил о скором возвращении россиян на международную арену.

Источник: «ВсеПроСпорт»
Дмитрий Свищев
Читайте также
Спецпосланник Трампа по Украине подготовил свой мирный план. Разбор
Сына экс-президента Порошенко объявили в розыск из-за неявки в военкомат
Гвардиола начал запираться в офисе из-за неудачной серии «Манчестер Сити»
Джикия откровенно рассказал о Соболеве и своем уходе от красно-белых
Путин рассказал историю про рыбака в Германии и «грязь с востока»
Россиянин Капризов лидирует в гонке бомбардиров сезона НХЛ
Сегодня
Вчера
Неделя