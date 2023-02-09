Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев поделился мнением о возможности пересмотра закона о Fan ID.

«Мы должны жить по законам Российской Федерации: если что-то прописано в законодательстве, то мы обязаны это выполнять. Если там написано, что ты должен покупать билеты на футбол, используя Fan ID, значит, так и надо делать. Но нужно понимать, что при неэффективности любой закон может быть изменен, дополнен и доработан, туда могут быть внесены другие правила. Сейчас главная задача — сделать оптимальную, удобную систему регистрации, чтобы болельщикам можно было удобно, быстро и легко оформить карту. Еще один важный момент — чтобы не создавалась дополнительная нагрузка при покупке билетов», — приводит слова Свищева «РБ Спорт».

Система идентификации болельщиков была внедрена в чемпионате России с начала текущего сезона только на пяти стадионах. Но в весенней части турнира технология уже должна работать на стадионах всех клубов РПЛ.