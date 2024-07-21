Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:39

Сычев: «Локомотиву» будет сложно бороться за тройку в чемпионате России»

Telegram Дзен

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру «железнодорожников» в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Молодцы, реализовали свои моменты. Сережа Пиняев — молодец. В принципе, я получил удовольствие от игры, но все же больше соперники ошибались, чем «Локомотив» создавал что-то креативное. Конечно, большой плюс, что почти все свои моменты реализовали и добыли три очка на своем поле. Это очень важно на старте чемпионата.

Чувствуется, «Локомотиву» не хватает и Антона Миранчука, и Рифата Жемалетдинова, и Макса Глушенкова, и Гильерме, конечно. Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", — сказал Сычев Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в таблице РПЛ, отстав от тройки призеров на три очка.

В это межсезонье московский клуб покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Максим Глушенков. Жемалетдинов на правах свободного агента присоединился к ЦСКА, а Глушенков за 6,3 миллиона евро перешел в «Зенит».

Источник: Legalbet
Дмитрий Сычев
ФК Акрон
ФК Локомотив (Москва)
0
Читайте также
Беллу Хадид убрали из рекламы adidas на фоне палестинского конфликта
Боец RCC Ларкин подрался с туристами в аэропорту Внуково
В Петербурге девушка отправила в нокаут пристававшего к ней мужчину
Что произошло после третьего боя между Исмаиловым и Минеевым
В Самаре участников нападения на депутата Госдумы поместили под стражу
Дело о хулиганстве возбуждено после избиения бизнесмена на заправке под Москвой
Популярное видео
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Коста-Рика — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки
Боливия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
Ямайка — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
Аргентина — Перу: видеообзор матча, Кубок Америки
Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Материалы сюжета: РПЛ, 1-й тур: «Крылья Советов» — «Зенит» и другие матчи старта лиги
Перед матчем «Спартак» — «Оренбург» провели замер температуры
Балахнин заявил, что «Ростов» смотрелся интереснее ЦСКА в первом матче сезона РПЛ
«Оренбург» — «Спартак»: Зорин и Соболев сыграют с первых минут
«Оренбург» — «Спартак». Онлайн-трансляция матча
«Оренбург» — «Спартак»: смотреть трансляцию матча РПЛ
Бушманов считает, что «Спартаку» будет тяжело в матче с «Оренбургом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Открой глаза на свое будущее

Мобильные приложения СЭ

Агент Пояркова: «Интерес от «СКА-Хабаровска» есть, ведем диалог»

Перед матчем «Спартак» — «Оренбург» провели замер температуры