Сычев: «Локомотиву» будет сложно бороться за тройку в чемпионате России»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев оценил игру «железнодорожников» в матче 1-го тура РПЛ с «Акроном» (3:2).

«Молодцы, реализовали свои моменты. Сережа Пиняев — молодец. В принципе, я получил удовольствие от игры, но все же больше соперники ошибались, чем «Локомотив» создавал что-то креативное. Конечно, большой плюс, что почти все свои моменты реализовали и добыли три очка на своем поле. Это очень важно на старте чемпионата.

Чувствуется, «Локомотиву» не хватает и Антона Миранчука, и Рифата Жемалетдинова, и Макса Глушенкова, и Гильерме, конечно. Мне трудно сказать, на какую позицию железнодорожники будут претендовать в этом сезоне. Нужно услышать от руководства, какая задача стоит перед командой. Мне кажется, что за тройку «Локомотиву» будет сложно бороться, если состав не получит качественное усиление до закрытия трансферного окна", — сказал Сычев Legalbet.

В сезоне-2023/24 «Локомотив» занял четвертое место в таблице РПЛ, отстав от тройки призеров на три очка.

В это межсезонье московский клуб покинули Антон Миранчук, Рифат Жемалетдинов, Маринато Гильерме и Максим Глушенков. Жемалетдинов на правах свободного агента присоединился к ЦСКА, а Глушенков за 6,3 миллиона евро перешел в «Зенит».