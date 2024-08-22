Сычев: «Динамо» — тренерская команда, влияние Лички очень хорошо видно»

Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о работе Марцела Лички на посту главного тренера московского «Динамо».

«Думаю, что команда сделала выводы и усилила слабые места. В этом году «Динамо» выглядит органично. Конечно, «Динамо» — это тренерская команда, влияние Марцела очень хорошо видно. Интересно наблюдать за молодыми игроками, которые делают разницу. Это говорит о правильно выстроенной вертикали и доверии со стороны тренера», — приводит слова Сычева Metaratings.ru.

После пяти туров РПЛ «Динамо» занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 12 очков. В следующем матче бело-голубые примут «Краснодар» в воскресенье, 25 августа.