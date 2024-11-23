Сычев: «Дерби всегда непредсказуемое, трудно что-то загадывать»

Экс-нападающий «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычев не смог выделить фаворита в дерби между своими бывшими командами в 16-м туре РПЛ.

«Трудно предугадать, на чьей стороне будет преимущество в дерби. Пауза на сборные может сказаться на свежести игроков «Локомотива», потому что многие игроки уезжали в национальную команду. У «Спартака» точно будут проблемы в обороне. Отсутствие основных центральных защитников скажется на игре красно-белых. Литвинов, Бабич и Чернов играли с первых минут. Непонятно, в какой форме находятся Дуарте и Абена. «Локомотив» об этом знает и будет делать акцент именно на оборону «Спартака».

Дерби всегда непредсказуемое, трудно что-то загадывать. «Локомотив» предпочтительнее «Спартака» по составу. Игра точно не будет скучной. Фаворита нельзя определить, потому что неизвестно, что покажет «Спартак». Отдам предпочтение «Локомотиву», — цитирует «РБ Спорт» Сычева.

Матч «Спартак» — «Локомотив» состоится в субботу, 23 ноября, и начнется в 18:00 по московскому времени.