Дмитрий Сычев назвал лучших игроков сезона в РПЛ

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев назвал трех лучших игроков сезона-2023/24 в РПЛ.

«Лучший футболист сезона РПЛ? Я бы назвал Константина Тюкавина, Максима Глушенкова и Эдуарда Сперцяна. Они просто лучшие по качеству игры. Нельзя одного выделить, эта тройка разноплановая, да и много игроков проявили себя хорошо. Матвей Сафонов сейчас уезжает, хорошо себя проявил. Если говорить о лучшем тренере, то это чемпион страны, Сергей Семак», — цитирует ТАСС Сычева.

В прошедшем сезоне Тюкавин забил 15 мячей и сделал 10 результативных передач в 30 матчах РПЛ, Глушенков отметился 6 голами и 18 передачами в 29 матчах, а Сперцян забил 11 мячей и отдал 7 результативных передач в 29 играх.