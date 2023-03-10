Сычев назвал «Марсель» «топовой командой» для Сперцяна

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал слухи об интересе «Марселя» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — классный игрок, очень разносторонний. Он может заиграть в Европе. Европейский чемпионат — путь к росту, а «Марсель» — топовая команда для развития. Не помешает ли, что у них лютые фанаты? Наоборот. Нужно постепенно себя подготавливать. Какой смысл идти туда, где будет тишина и спокойствие? Давление, наоборот, может дать большой толчок. Так, как любят футбол в Марселе, не любят нигде», — приводит слова Сычева Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сборной Армении провел 17 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.