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Сегодня, 14:15

Сычев назвал «Марсель» «топовой командой» для Сперцяна

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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал слухи об интересе «Марселя» к полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну.

«Эдик — классный игрок, очень разносторонний. Он может заиграть в Европе. Европейский чемпионат — путь к росту, а «Марсель» — топовая команда для развития. Не помешает ли, что у них лютые фанаты? Наоборот. Нужно постепенно себя подготавливать. Какой смысл идти туда, где будет тишина и спокойствие? Давление, наоборот, может дать большой толчок. Так, как любят футбол в Марселе, не любят нигде», — приводит слова Сычева Sport24.

В нынешнем сезоне 22-летний полузащитник сборной Армении провел 17 матчей в РПЛ, забил 9 мячей и отдал 7 результативных передач. Его контракт с «Краснодаром» рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сперцяна в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-10-sychev-ob-interese-marselya-k-spertsyanu-edik-mozhet-zaigrat-tam-tak-kak-lyubyat-futbol-v-marsele-ne-lyubyat-nigde
Дмитрий Сычев
Эдуард Сперцян
Футбол
ФК Краснодар
ФК Марсель
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