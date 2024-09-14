Сычев — о воспитанниках «Локомотива»: «Это наше будущее и кадры для сборной России»

Бывший игрок «Локомотива» и сборной России Дмитрий Сычев поделился мнением о большом количестве воспитанников в основном составе железнодорожников.

«Очень радует, что много молодых ребят влилось в основной состав, где они показывают очень зрелую и достойную игру. Крайне приятно, что много воспитанников «Локомотива» заиграно за первую команду. У молодежи появился шанс и она его использует. Это наше будущее и наши кадры для сборной России», — приводит слова Сычева Legalbet.

После восьми туров РПЛ «Локомотив» с 18 очками занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на два балла.