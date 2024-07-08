Сычев: «Сила, которая сможет подвинуть «Зенит»? На данный момент это «Краснодар»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о гегемонии «Зенита».

«Кто может подвинуть «Зенит»? Посмотрим. Думаю, вряд ли кто-то из других команд будет довольствоваться вторым, третьим, четвертым, пятым местом. Все захотят обыграть «Зенит». На данный момент ближе всего «Краснодар», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».

«Зенит» выигрывает чемпионат России с сезона-2018/19. За это время команда также завоевала два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

«Зенит» и «Краснодар» поборются за Суперкубок России в этом году. Матч пройдет в Волгограде 13 июля.