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Сегодня, 05:54

Сычев: «Сила, которая сможет подвинуть «Зенит»? На данный момент это «Краснодар»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился мнением о гегемонии «Зенита».

«Кто может подвинуть «Зенит»? Посмотрим. Думаю, вряд ли кто-то из других команд будет довольствоваться вторым, третьим, четвертым, пятым местом. Все захотят обыграть «Зенит». На данный момент ближе всего «Краснодар», — приводит слова Сычева «РБ Спорт».

«Зенит» выигрывает чемпионат России с сезона-2018/19. За это время команда также завоевала два Кубка России и четыре Суперкубка страны.

«Зенит» и «Краснодар» поборются за Суперкубок России в этом году. Матч пройдет в Волгограде 13 июля.

Источник: РБ Спорт
Дмитрий Сычев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
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