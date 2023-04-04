Экс-нападающий сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сычев поделился впечатлениями о выступлениях форварда московского клуба Сергея Пиняева и о его дебюте за национальную команду.

«Он показался мне интересным, нестандартным, что не может не радовать: давно у нас не было игроков, которые могут один в один обыгрывать, действовать максимально нестандартно, забивать голы. Я 20 лет оставался автором самого «молодого» гола в истории сборной России — положа руку на сердце, поколения должны сменяться, и эти рекорды должны биться намного раньше. 20 лет — это совсем не дело. И то, если бы Пиняев Ираку не забил, рекорд бы устоял. Хорошо, что у нас появилась звездочка, главное — не перехвалить. Авансов раздается очень много. Напрашивается параллель с Арсеном Захаряном: молодой незаурядный игрок, но в своем втором сезоне показал, что все не очень просто, и нужно выдержать и критику, и эффект второго сезона, и повышенный интерес прессы, болельщиков и специалистов. Это большая работа над собой и работа со стороны его окружения, потому что молодой футболист психологические неустойчив, и чтобы ему сосредоточиться на футболе, нужно, чтобы окружение было правильным и направляло на это все его мысли», — приводит слова Сычева «Газета.Ru».

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в зимнее трансферное окно. Он забил 1 гол в 7 матчах за железнодорожников.

26 марта Пиняев забил первый гол за сборную России в товарищеском матче против Ирака (2:0). Он сделал это в возрасте 18 лет, 4 месяцев и 24 дней и стал самым молодым автором забитого мяча за национальную команду. Предыдущий рекорд принадлежал Дмитрию Сычеву (18 лет, 6 месяцев и 23 дня).