Сычев о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы, чтобы в сборной играли только русские»

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал натурализацию 26-летних бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым», — цитирует Сычева Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Малкома 14 голов и 7 результативных передач за 18 матчей. В активе Клаудиньо 3 забитых мяча и 6 ассистов в 14 играх. 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о вручении российского гражданства обоим бразильским игрокам «Зенита».