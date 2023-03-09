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Сычев о натурализации Малкома и Клаудиньо: «Хотелось бы, чтобы в сборной играли только русские»

Сычев прокомментировал натурализацию Малкома и Клаудиньо
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Бывший нападающий сборной России Дмитрий Сычев прокомментировал натурализацию 26-летних бразильских полузащитников «Зенита» Малкома и Клаудиньо.

«Это не очень хорошо. Мы должны воспитывать своих футболистов. Хотелось бы, чтобы в сборной России играли только русские. При этом, мы помним примеры Фернандеса и Гильерме, которые приносили пользу. Посмотрим, как будет с Малкомом и Клаудиньо. Я не думаю, что это история про сборную. Больше про статус легионера. Но если Карпин начнет их вызывать — конкуренция пойдет на пользу нашим молодым», — цитирует Сычева Sport24.

В нынешнем розыгрыше РПЛ на счету Малкома 14 голов и 7 результативных передач за 18 матчей. В активе Клаудиньо 3 забитых мяча и 6 ассистов в 14 играх. 24 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о вручении российского гражданства обоим бразильским игрокам «Зенита».

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-09-sychev-o-naturalizatsii-malkoma-i-klaudino-eto-nekhorosho-khotelby-chtoby-v-sbornoy-rossii-igrali-tolko-russkiye
Дмитрий Сычев
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
Футбол
РПЛ
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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