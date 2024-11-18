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Сегодня, 10:30

Сычев о тренерской лицензии: «На днях будем сдавать на диплом. Все это отправится в УЕФА»

Артем Бухаев
Корреспондент
Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал об обучении на тренерскую лицензию УЕФА.

«На днях будем сдавать на диплом. Надеюсь, что все получится удачно. Не будем бежать впереди паровоза. Собрано много материалов, обучение прошло эффективно. Все это отправится в УЕФА, проанализируется. И получим диплом», — сказал Сычев «СЭ».

Будучи футболистом, Сычев выступал за «Спартак», «Марсель», «Локомотив», последним его клубом был «Пюник». В составе сборной России он выиграл бронзу Евро-2008. На данный момент 40-летний специалист учится в Академии РФС на тренерскую лицензию Pro.

Полностью интервью Дмитрия Сычева читайте на сайте «СЭ».

Дмитрий Сычев
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1
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Ростов
Химки
3
1
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3
1
10.11 13:00
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1
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Спартак
Акрон
4
0
10.11 17:30
Ахмат
Зенит
1
2
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Рубин
Краснодар
1
1
22.11 19:00
Рубин
Акрон
-
-
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Оренбург
Зенит
-
-
23.11 14:15
ЦСКА
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-
-
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Химки
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-
-
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-
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-
-
24.11 16:30
Факел
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-
-
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30.11 14:00
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ЦСКА
Рубин
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-
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Локомотив
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-
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01.12 16:30
Зенит
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Краснодар
Спартак
-
-
02.12 19:00
Ахмат
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07.12 14:00
Спартак
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07.12 16:30
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-
-
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Ростов
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Рубин
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