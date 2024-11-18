Сычев — о стажировке в «Локомотиве»: «Ностальгические нотки присутствовали!»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» рассказал о стажировке в железнодорожном клубе.

«Ностальгические нотки присутствовали. Конечно, все на базе поменялось, но дух того «Локомотива» остался, потому что все вахтеры те же. Мы встретились, обнялись. Они до сих пор работают! Даже те же люди, что нам форму еще стирали! Кто был в команде, они все остались. Это очень классно, что руководство дорожит этим духом. Плюс, конечно же, Олег Алексеевич (Пашинин), Дмитрий Вячеславович (Лоськов), мне до сих пор непривычно их так называть (смеется). Прошлись, посмотрели. На базе много классных изменений. Плюс с Михаилом Михайловичем (Галактионовым) пообщались по тренерским нюансам. Все прошло очень плодотворно. Идеально все сложилось», — сказал Сычев «СЭ».

В рамках обучения на тренерскую лицензию УЕФА Дмитрий Сычев в октябре прошел стажировку в «Локомотиве».

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