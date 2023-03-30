Сычев: «Такое чувство, что судьи сами не понимают многое, как трактовать моменты»

Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о судейских ошибках в российском футболе.

— Это идет от руководства судейского департамента или это что-то кадровое?

— У меня такое чувство, что судьи сами многое не понимают, как трактовать моменты. И не разъясняют игрокам, как это трактуется. Если бы они разговаривали, был бы диалог, и всем стало бы понятно. А так следует действие, и оно не объясняется. Это неприятно, потому что ты не понимаешь, как и что. Даже неприятные разговоры бывают полезными. Нужен диалог между клубами и судьями. Причем даже в открытую. Все ошибаются.

— «Зенит» против «Динамо», ошибка Кукуляка — апофеоз всех последних ошибок?

— Не апофеоз, а одна из многочисленных ошибок. Вот и все. Да, ошибка, а что же. Какая-то особенная? Неправильное действие.