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Сычев: «Такое чувство, что судьи сами не понимают многое, как трактовать моменты»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Экс-игрок сборной России Дмитрий Сычев в разговоре с «СЭ» высказался о судейских ошибках в российском футболе.

— Это идет от руководства судейского департамента или это что-то кадровое?
— У меня такое чувство, что судьи сами многое не понимают, как трактовать моменты. И не разъясняют игрокам, как это трактуется. Если бы они разговаривали, был бы диалог, и всем стало бы понятно. А так следует действие, и оно не объясняется. Это неприятно, потому что ты не понимаешь, как и что. Даже неприятные разговоры бывают полезными. Нужен диалог между клубами и судьями. Причем даже в открытую. Все ошибаются.

— «Зенит» против «Динамо», ошибка Кукуляка — апофеоз всех последних ошибок?
— Не апофеоз, а одна из многочисленных ошибок. Вот и все. Да, ошибка, а что же. Какая-то особенная? Неправильное действие.

Дмитрий Сычев
Футбол
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