Сычев: «При правильном отношении к делу Батраков будет в ведущем клубе топ-лиг»

Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Сычев в интервью «СЭ» оценил перспективы полузащитника железнодорожников Алексея Батракова.

«Интеллект футбольный на высочайшем уровне, это, конечно, больше всего радует. Тех, кто могут делать разницу, очень мало, их нужно ценить. Потенциал, конечно же, у Батракова огромный, и, надеюсь, при правильном отношении к делу он будет в каком-нибудь ведущем клубе топ-лиг», — сказал Сычев «СЭ».

В текущем сезоне 19-летний Батраков провел 14 матчей, забил 10 мячей и сделал 6 результативных передач.

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