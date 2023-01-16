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Сегодня, 19:51

Дмитрий Тарасов: «Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные»

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший игрок «Локомотива» Дмитрий Тарасов прокомментировал трансферную политику «железнодорожников» в зимнее трансферное окно.

«Футболисты, которых подписал «Локомотив», совершенно точно качественные. Подписывать можно кого угодно, но главное — результат, первые места, медали. Это важно и для болельщиков, и для клуба. Если будет результат, значит, все делают правильно. Но, учитывая, в какой позиции сейчас находится «Локомотив», наверное, тяжело будет бороться в этом сезоне», — сказал Тарасов Metaratings.ru.

Команда занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 13 очками.

Следующую игру в чемпионате страны подопечные Михаила Галактионова проведут 4 марта 2023 года в гостях против «Ростова».

Источник: https://metaratings.ru/news/tarasov-futbolisty-kotorykh-podpisal-lokomotiv-sovershenno-tochno-kachestvennye-220328/
Дмитрий Тарасов
ФК Локомотив (Москва)
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