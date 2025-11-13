Видео
13 ноября, 15:20

Тарасов об увольнении Станковича: «Команда одержала четыре победы в пяти матчах, Деяна убирают. Странный момент»

Дарик Агаларов

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов поделился с «СЭ» мнением об увольнении Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Мне нравилось, что ему точно не была безразлична каждая игра. Его эмоции говорили о том, что человек не любит проигрывать. Но мы не знаем, какие у него были взаимоотношения с игроками и руководством, как Деян строил тренировочный процесс. Может, там были какие-то разногласия. Много факторов и причин, по которым его убрали. У него до этого был старт, где они много проигрывали и по факту там напрашивалось увольнение, но оставили. А сейчас, когда команда одержала 4 победы в 5 матчах, Станковича убирают. Странный момент. Значит заранее все обсудили, договорились и приняли такое решение», — сказал Тарасов «СЭ».

Станкович был уволен из «Спартака» 11 ноября. Серб возглавлял клуб с лета 2024 года.
Под руководством специалиста красно-белые провели 64 матча во всех турнирах, в которых 37 раз победили, 10 раз сыграли вничью и 17 раз уступили.

После 15 туров чемпионата России-2025/26 красно-белые идут на шестом месте с 25 очками.

11

  • Petr Bitkin

    Ваще идиёты :) ... не тАк это делается :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Это тебе, тараскин... А я всё вижу :)" - из неопубликованного и положенного под... у меня клетчатый плед на столе, люблю :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Хи. Ничто не вечно под луной, и лишь пердач желает вновь... у бзденитки всё уже в прошлом - хватит россию эрэфией гнобить , м-м?.. :)

    13.11.2025

  • Gordon

    То, что в самый неподходящий момент убрали, факт.

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    Вы в церковь сходите :)

    13.11.2025

  • Petr Bitkin

    "Сушите вёсла, сэр, на кой вам чёрт богатства?... жизнь коротка, и, сколько бы ни съел - всего не съешь, не стОит зря стараться - сушите вёсла, сэр :)

    13.11.2025

  • Mike101

    Что же странного - это ведь Спартак. Я уже ничему не удивляюсь. Очень интересно кто же следующий..., так хочется стабильности.

    13.11.2025

  • echo2011

    А Романцева убрали после победы в Кубке России.Если хотят уволить,то никакие победы не спасут от увольнения.

    13.11.2025

  • hattabysh

    Где ты раньше был? Когда Станковича поливали грязью все газпромовские СМИ.

    13.11.2025

  • xfox

    И говядинка мраморная и ананасики свежие,а блюдо -говно! Вот и меняют повара!

    13.11.2025

    Деян Станкович
    ФК Спартак (Москва)
