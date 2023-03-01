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Дмитрий Тарасов о паспорте РФ для Малкома и Клаудиньо: «Главное, чтобы они прониклись нашим духом»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал предоставление российского гражданства игрокам «Зенита» Малкому и Клаудиньо.

— Спокойно отношусь к тому, что Малком и Клаудиньо получили российское гражданство. Надо с ними поговорить. У вас есть телефон, давайте позвоним, узнаем, как они говорят по-русски (смеется).

— По-русски пока слабо говорят.

— Слабо? Не знаю, что здесь комментировать. Наверное, это их решение. Я бы никогда не захотел поменять свое гражданство.

— Было бы вам интересно посмотреть на них в сборной?

— Надо дожить до этого вообще.

— Вас эта возможность не смущает?

— Да нет, не смущает. Ари играл, вызывался. Фернандес тоже. Эта практика существует. Главное, чтобы они прониклись нашим духом! Потому что мы духом сильны! Надо, чтобы они играли со всей душой, всем сердцем.

— Как можно помочь им проникнуться нашим менталитетом?

— Только пообщавшись со мной. Я знаю точно, как. Абсолютно точно расскажу.

— Куда поведете?

— Еще нужно вести куда-то?

— В баню?

— Нет, в баню — это к Глушакову.

24 февраля Владимир Путин подписал указ о предоставлении гражданства России двум бразильским игрокам. Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, а Клаудиньо — с августа 2021 года.

Дмитрий Тарасов
Клаудиньо
Малком Филипе (Малком)
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
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