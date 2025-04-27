Тарасов: «Локомотиву» не хватает Семина, меня и всего чемпионского состава»

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с «СЭ» оценил результаты железнодорожников в этом сезоне.

«Локомотив» — такая команда, у которой сначала все хорошо, а потом спад. С чем это связано? Нужно находиться в команде. Не хватает Семина? Безусловно! И меня, и всего чемпионского состава (Смеется.). Сложно сказать, на самом деле. Общаюсь с Бариновым, но в душу не лезу. Когда я был игроком, были вопросы от друзей — на это не всегда приятно отвечать. Клуб сделал ставку на молодой состав, нужно время, чтобы он окреп», — сказал Тарасов «СЭ».

«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» (1:1) в матче 26-го тура чемпионата России и набрал 45 очков. Красно-зеленые сохраняют шестое место в турнирной таблице РПЛ. Следующий матч в РПЛ московская команда проведет 3 мая против «Оренбурга».