Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Это его позиция. Я не согласен с этим»

Сегодня, 10:30
Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.
В начале февраля российский форвард в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.
— Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?
— Это его позиция. Я не могу за него отвечать.
— Но вы не согласны с этим?
— Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.