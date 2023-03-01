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Тарасов о словах Кокорина про тюрьму: «Это его позиция. Я не согласен с этим»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал слова нападающего «Ариса» Александра Кокорина про тюрьму.

В начале февраля российский форвард в интервью заявил, что каждый нормальный мужчина должен отсидеть. Полностью цитату можно посмотреть здесь.

— Согласны со словами Кокорина о нормальном мужчине и тюрьме?

— Это его позиция. Я не могу за него отвечать.

— Но вы не согласны с этим?

— Это его слова. Я не согласен с этим. У меня своя позиция.

Александр Кокорин
Дмитрий Тарасов
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