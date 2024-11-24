Тихий о зарубежных тренерах: «Приезжает один, второй, третий, и ничего не меняется, лучше своим специалистам дали бы шанс»

Сегодня, 23:27
Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о работе зарубежных тренеров в РПЛ.
«Это не мне решать, но чисто любительское мнение — та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да. Это глыбы. Так же и с игроками. А когда приезжает один, второй, третий, и ничего от этого не меняется, не происходит, лучше, наверное, своим специалистам дали бы шанс. Если же иностранец может дать результат, то какие тут могут быть вопросы. А если результата нет, за тренера агенты начинают накидывать через СМИ, рассказывать про высокую интенсивность или игру в пас, так и по футболистам это делают», — цитирует Тихого «РБ Спорт».
«Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом 15 ноября. Тихий выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.
Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.
|И
|М
|О
|1
|Зенит
|16
|34-7
|39
|2
|Краснодар
|16
|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)