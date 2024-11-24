Тихий о зарубежных тренерах: «Приезжает один, второй, третий, и ничего не меняется, лучше своим специалистам дали бы шанс»

Бывший защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о работе зарубежных тренеров в РПЛ.

«Это не мне решать, но чисто любительское мнение — та же ситуация, что и с футболистами. Если это действительно высококвалифицированный специалист с опытом работы на европейском уровне, как Дик Адвокат, Гус Хиддинк, Роберто Манчини, то да. Это глыбы. Так же и с игроками. А когда приезжает один, второй, третий, и ничего от этого не меняется, не происходит, лучше, наверное, своим специалистам дали бы шанс. Если же иностранец может дать результат, то какие тут могут быть вопросы. А если результата нет, за тренера агенты начинают накидывать через СМИ, рассказывать про высокую интенсивность или игру в пас, так и по футболистам это делают», — цитирует Тихого «РБ Спорт».

«Пари НН» объявил о расторжении контракта с 32-летним футболистом 15 ноября. Тихий выступал за нижегородцев с лета прошлого года. Он провел за команду 4 матча, не отличившись результативными действиями.

Последний раз защитник выходил на поле в матче против «Химок» (1:0) в 4-м туре РПЛ. Игра проходила 9 августа.