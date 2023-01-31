Дмитрий Тихий: «Пока нет конкретики от турецкого клуба, не могу разорвать контракт с «Химками»

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ» о своем возможном переходе в турецкий клуб.
«Пока нет конкретики от турецкого клуба, не могу разорвать контракт с «Химками». Жду решения от этого клуба. Интерес ко мне со стороны российских клубов? Его не было вообще. Сейчас мне никто не звонил. Я нахожусь в Москве. У нас здесь проходят свои сборы с ребятами, которых тоже отстранили. Когда все решится? Думаю, что все сообщат в ближайшие дни», — сказал Тихий «СЭ».
В данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.
В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из различных источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Основные источники исследования