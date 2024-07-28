Дмитрий Тихий рассказал о трансферных слухах вокруг «Пари НН»

Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий рассказал, что думает о трансферных слухах вокруг команды.

— Хотели бы видеть в команде Джикию и Дзюбу?

— Это вопрос не ко мне, а к руководителям. Те, кто у нас есть, с этими ребятами стараемся выстроить команду.

— Впечатлили иностранцы, которые приехали в «Пари НН»?

— Рано говорить, прошло всего два матча, кто-то сыграл в одном. Мне бы не хотелось выделять. Я не тренер. У меня есть свое мнение, но оно останется при мне, — цитирует Тихого «РБ Спорт».

Дзюба стал свободным агентом после завершения контракта с «Локомотивом». Джикия на протяжении 7,5 лет играл за столичный «Спартак», но по итогам сезона-2023/24 также вышел на рынок свободных агентов.