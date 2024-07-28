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Сегодня, 11:08

Дмитрий Тихий заявил, что игроки «Зенита» превосходят остальных

Виктория Кравченко
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Защитник «Пари НН» Дмитрий Тихий поделился мнением о старте «Зенита» в новом сезоне РПЛ.

— «Зенит» снова станет чемпионом? Или будет борьба в этом сезоне?

— Опять же, после двух туров сложно говорить.

— Все говорят после двух матчей «Зенита», что они станут чемпионами. Они по 4 гола закидывают.

— Слушайте, если говорить о квалификации футболистов «Зенита», они же не просто так стоят по 20 миллионов евро. Конечно, они превосходят остальных, но иногда бывает так, что порядок бьет класс. Поэтому будем надеяться, что кто-то составит им конкуренцию, — цитирует Тихого «РБ Спорт».

За два тура сине-бело-голубые забили 8 мячей и ни разу не пропустили. У команды две победы в первых двух турах РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
Дмитрий Тихий
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