Сегодня, 10:30

Полузащитник «Сочи» Васильев о чемпионстве с «Зенитом»: «Рад. Но хочется внести более весомый вклад в победу команды»

Константин Белов
Корреспондент
Артем Бухаев
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Сочи», в интервью «СЭ» ответил на вопрос о значимости золотых медалей в составе питерского клуба.

— Не завидуешь Кисляку или Батракову, которые получают игровую практику?

— Это круто, когда в топ-клубах доверяют молодым. Зато у «Зенита» шесть чемпионств подряд в РПЛ.

— Как относишься к золотым медалям?

— Не скажу, что горжусь ими. Рад, что они у меня есть. Но хочется внести более весомый вклад в победу команды. Надеюсь, что это не последние мои медали, — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев.«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Васильев — воспитанник «Зенита». Полузащитник является двукратным чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка страны.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Сочи» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

ФК Зенит
