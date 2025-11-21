Видео
Сегодня, 10:00

Полузащитник «Зенита» Васильев: «Много иностранцев? Может быть, это даже и лучше»

Артем Бухаев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Дмитрий Васильев, проводящий нынешний сезон на правах аренды в «Сочи», в интервью «СЭ» поделился мнением об игровом времени молодых россиян в питерском клубе.

— Сейчас молодому российскому игроку очень тяжело пробиться в состав «Зенита». Ты понимаешь, что должен для этого сделать?

— Действительно, очень тяжело это сделать. Чтобы попасть в стартовый состав, нужно в каждом матче быть лучшим на поле. Или уходить в аренду, иметь постоянную игровую практику, показывать высокий уровень и так зарабатывать место в основе «Зенита».

— Веришь, что будущее будет связано с питерским клубом?

— Мой приоритет — «Зенит», тем более планируется введение нового лимита. Но я в целом хочу играть. Если в Питере это будет трудно сделать, то рассмотрю вариант с другими клубами.

— Как реагируешь, когда к названию «Зенита» добавляют Рио-де-Жанейро?

— Клуб — «Зенит» Санкт-Петербург. Много иностранцев? Такая политика. Может быть, это даже и лучше. Это означает, что ты, молодой игрок, должен еще больше работать, выходить на уровень Вендела и Барриоса, — сказал Васильев «СЭ».

Дмитрий Васильев.«Батраков и Кисляк играют в топ-клубах? Зато у «Зенита» шесть чемпионств». Интервью Васильева

Васильев является воспитанником «Зенита». В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Сочи» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

ФК Зенит
