Воспитанник «Зенита» Васильев о работе с Аршавиным: «Он даже принимал участие в тренировочном процессе. Был в порядке»

Полузащитник «Сочи» Дмитрий Васильев в интервью «СЭ» рассказал о работе под руководством Андрея Аршавина в академии «Зенита».

— Ты прошел академию «Зенита» и пересекался там с Аршавиным.

— Он был вторым тренером в академии. Это было круто! Представь, ты ребенок, а тебе говорят, что Андрей Сергеевич будет тренировать... В это трудно поверить сначала, но потом привыкаешь. Аршавин может дать полезный совет.

Помню, что Андрей Сергеевич даже принимал участие в тренировочном процессе, играл в квадрате. Он был в порядке, — сказал Васильев «СЭ».

Васильев — воспитанник «Зенита». Полузащитник является двукратным чемпионом РПЛ, обладателем Кубка и Суперкубка России.

В нынешнем сезоне 21-летний игрок провел за «Сочи» 18 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.