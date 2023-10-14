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Сегодня, 12:32

Васильев: «Абаскалю и Семаку надо переформатироваться, потому что они потеряли свежесть»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону и болельщик «Зенита» Дмитрий Васильев высказался о работе главного тренера сине-бело-голубых Сергея Семака и главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

«Мне обидно за «Спартак», команда с такими традициями должна быть минимум в пятерке. Мне кажется, в команде проблемы, как и, кстати, у Семака в «Зените», где и состав звездный, а игра пропала. Думаю, это связано с тем, что они потеряли изюминку, которая позволяла им управлять командой и придумывать что-то новое. У того и другого сейчас нет ничего нового. Они действуют по старым шаблонам, их уже изучили. У них пропал поток новых идей. От этого команды начинают стагнировать.

Этим тренерам надо переформатироваться, потому что они потеряли свежесть. Тренерам такого уровня нельзя сидеть на одном месте. Их схемы уже не работают. Им надо что-то думать или с ними распрощаются», — приводит слова Васильев Legalbet.

После 11 туров РПЛ «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице с 17 очками. «Зенит» располагается на третьей строчке с 20 баллами.

Источник: Legalbet
Сергей Семак
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
Дмитрий Васильев (биатлон)
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