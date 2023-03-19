Воробьев: «Не будь в «Сочи» Цаллагова, Нобоа было бы куда тяжелее»

Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев поделился мнением об игровой форме полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

«Если бы в «Сочи» не было Цаллагова, Нобоа было бы куда тяжелее. Ибра делает работу и за себя, и за Криса. По атакующей игре к Нобоа вопросов нет, это топ-уровень. И пас, и удар, у человека есть все. Но в обороне его помощь не особо значительна», — приводит слова Воробьева Sport24.

37-летний эквадорец выступает за «Сочи» с лета 2019 года.

В текущем сезоне он сыграл за свою команду 18 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал одну результативную передачу.