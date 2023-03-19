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Сегодня, 10:28

Нападающий «Оренбурга» Воробьев: «Денис Давыдов — феноменальный игрок. Но большой непрофессионал»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев рассказал о футбольном таланте Дениса Давыдова.

«Денис — феноменальный игрок. Но большой непрофессионал. Совсем не следил за своим весом, а для футболистов это самое главное. Похоже с Амиром Натхо, с которым я играл в молодежке «Краснодара». Видны были школа и качество, но непрофессионально подходил к делу», — приводит слова Воробьева Sport24.

27-летний Давыдов присоединился к «Химкам» в июле 2022 года. В сезоне-2022/23 нападающий провел за основную команду подмосковного клуба один матч в Кубке России и не отметился результативными действиями.

Также на его счету шесть матчей за «Химки-М» во Второй лиге. В Медиалиге Давыдов выступал за команду Reality.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-eks-futbolist-nizhnego-novgoroda-pro-denisa-davydova-fenomenalnyy-igrok-no-bolshoy-neprofessional
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