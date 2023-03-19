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Воробьев: «В Европе больше доверяют своему. В России — легионеру»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Оренбурга» Дмитрий Воробьев высказал мнение об отношении к легионерам в РПЛ и европейских лигах.

«Российских игроков без иностранных языков действительно много. Но это не решающий фактор. Сравните РПЛ и европейские чемпионаты. Допустим, есть два футболиста примерно одного уровня — свой и иностранец. В Европе при таком раскладе больше доверяют своему, и это правильно. Поэтому зовут тех, кто реально талантливее. В России же — легионеру», — приводит слова Воробьева Sport24.

«Оренбург» располагается на 6-й строчке в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 20 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-18-vorobyev-v-yevrope-bolshe-doveryayut-svoyemu-v-rossii-legioneru-pochemu-tak-proiskhodit-pust-rasskazhut-agenty
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