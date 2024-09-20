Руководитель пресс-службы «Спартака» Зеленов: «Дал Соболеву поиграть колоду карт — так и не вернул»

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов рассказал об одной истории, связанной с новичком «Зенита» Александром Соболевым.

«Как-то дал Соболеву колоду карт поиграть в поезде, он мне ее так и не вернул. Была хорошая колода. Ну да ладно, неважно. Будем считать, что я ее ему подарил», — сказал Зеленов в интервью журналисту Telegram-канала «Футбольный Биги».

Соболев в августе перешел в «Зенит», подписав с клубом из Санкт-Петербурга трехлетний контракт с опцией продления еще на один сезон.