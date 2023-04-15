Зеленов: «Встречаться с судьями может каждый клуб, просто не каждый клуб это делает»

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов в комментарии «СЭ» высказался о пенальти в матче 22-го тура РПЛ против «Динамо».

— В прошлом матче был назначен спорный пенальти на Зобнине. СК признал его ошибочным. Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин намекнул, что это могла быть успешная практика после того, как «Спартак» встречался с судьями. Как на это отреагировали в клубе?

— Встречаться с судьями может каждый клуб, просто не каждый клуб это делает. «Спартак» проявил инициативу. Мы имеем на это право, это открытая встреча, ничего здесь предосудительного не было. Нормальный, рабочий диалог. Возможно, другие клубы расстроились, потому что «Спартак» здесь первый проявил активную позицию. Комментировать слова представителей других клубов я не буду. Добавлю, что встреч с судьями было две. Первая была в начале сезона, вторая — сейчас. Это был конструктивный диалог, на котором задались разные вопросы и с одной стороны, и с другой. Итогом этой встречи должно стать улучшение качества судейства во всех матчах, не только в матчах «Спартака». Проводя эту встречу с судьями, на мой взгляд, «Спартак» преследовал не столько свои интересы, сколько интересы всего нашего футбола.

— Вы сказали, что было две встречи, а что послужило поводом для второй?

— Возникла такая идея встретиться, что-то объяснить, потому что не всегда футболисты и тренеры понимают природу судейских решений — и у них возникают разумные вопросы. В рамках официального, сухого языка ЭСК не всегда объяснишь всех нюансов. Живой диалог может помочь и снизить какое-то напряжение.

— Почему Николсон все-таки пропустил предыдущий матч?

— Он просто простудился, небольшая вирусная инфекция.

11 апреля состоялось заседание экспертно-судейской комиссии, на котором было решено, что судья Сергей Иванов ошибочно назначил пенальти в матче 22-го тура РПЛ «Спартак» — «Динамо» (3:3).