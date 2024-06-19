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Добровинский: «Я против засилья легионеров. Можно обойтись тремя-четырьмя»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский в комментарии для «СЭ» поделился мнением о лимите на легионеров в российском футболе.

— Стоит ли «Динамо» с уходом Смолова покупать нападающего на подмену Тюкавину?

— Конечно! Хотя, я считаю, что у «Динамо» растет целая плеяда очень сильной молодежи. Чупаев — один из ярких примеров. У Лички есть претензия к тому, что Александрдесять минут спит, а потом может вовремя подставить ногу и забить гол. Это, конечно, здорово, но он не дорабатывает в обороне.

Я разговаривал с Марцелом на эту тему. Это действительно большой минус. В этом компоненте, на мой взгляд, он немного напоминает Кокорина. Но у Чупаева большое будущее! Причем помимо него в «Динамо-2» есть еще несколько очень хороших игроков. И я хотел бы, чтобы их подтянули.

— А если говорить о легионерах?

— Не очень большой сторонник иностранцев в нашем футболе. Считаю, что мы должны воспитывать своих. В футболе вообще мне претят две вещи: система осень-весна и засилье легионеров. Что касается первого вопроса, это совершенно ненормально, когда в наших погодных условиях летом простаивают стадионы, а зимой мы играем красными мячами. Тем более в нынешней ситуации можно вернуть систему весна-осень.

— А по поводу иностранцев тогда что?

— Я очень против засилья легионеров. Хорошо отношусь к иностранным футболистам, со многими знаком, но надо растить свою молодежь. Мы можем обойтись тремя-четырьмя легионерами. Мне кажется, это было бы намного лучше.

— Много разговоров как раз ходит вокруг возможного ужесточения лимита на легионеров, какое количество было бы оптимальным?

— Те же три-четыре. Этого количества вполне достаточно. Зачем [больше], когда есть свои толковые ребята. Все говорят: «Они должны играть рядом с сильными футболистами». Ребят наших из-за этого и сажают на скамейку. Считаю, что это хуже. Они смотрят на этих легионеров, ну так смотрите по телевизору! Или на ПСЖ, «Арсенал», если нравится. Молодые ребята должны играть.

Сейчас в заявке клубов РПЛ должно быть не более 13 иностранных футболистов, восемь из которых могут одновременно находиться на поле.

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