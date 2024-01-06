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Сегодня, 17:02

Добровинский рассказал, чего ожидает от «Динамо» в 2024 году

Микеле Антонов
Корреспондент
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Известный адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский поделился с «СЭ» ожиданиями от игры бело-голубых в 2024 году.

«С пятилетнего возраста ожидаю от команды побед. Это не меняется уже много лет. Жду, что «Динамо» будет играть зрелищно и победит. Была надежда два года назад, когда закончили первую часть сезона со Шварцем на втором месте. Но, к сожалению, два года подряд «Динамо» плохо входит во вторую часть сезона. Мы растеряли все преимущество со Шварцем: было семь очков от «Сочи», которые в итоге стали вторыми. В прошлом году тоже было фиаско после Нового года. Надеюсь, что в этот раз мы покажем что-то более-менее хорошее», — сказал Добровинский «СЭ».

«Динамо» с 32 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России по футболу после 18 туров.

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