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Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский ответил «СЭ» на вопрос о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».
— 18 июня официально стало известно о переходе Федора Смолова в «Краснодар». Какое у вас главное воспоминание от его возвращения в «Динамо»?
— Я очень положительно относился к Федору. Это очень хороший и опытный игрок. Смолов принес «Динамо» много хорошего. Благодарю его за совершенно потрясающий гол в матче Кубка России с «Зенитом», когда «Динамо» в меньшинстве одержало победу со счетом 1:0. Великолепнейший гол! Считаю, что этот мяч одним из самых красивых, которые я вообще видел!
— Правда?
— Да. За этот гол, кстати, я простил ему пенальти [Хорватии] на чемпионате мира, слишком уж он обрадовал меня тогда.
Смолов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. 34-летний россиянин является лучшим бомбардиром «быков» в истории клуба.
Форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.
Смолов выступал за «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.