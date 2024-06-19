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Добровинский: «Гол Смолова «Зениту» — один из самых красивых, что я видел. За это простил ему пенальти с Хорватией»

Микеле Антонов
Корреспондент
Федор Смолов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»
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Известный адвокат и болельщик московского «Динамо» Александр Добровинский ответил «СЭ» на вопрос о переходе нападающего бело-голубых Федора Смолова в «Краснодар».

— 18 июня официально стало известно о переходе Федора Смолова в «Краснодар». Какое у вас главное воспоминание от его возвращения в «Динамо»?

— Я очень положительно относился к Федору. Это очень хороший и опытный игрок. Смолов принес «Динамо» много хорошего. Благодарю его за совершенно потрясающий гол в матче Кубка России с «Зенитом», когда «Динамо» в меньшинстве одержало победу со счетом 1:0. Великолепнейший гол! Считаю, что этот мяч одним из самых красивых, которые я вообще видел!

— Правда?

— Да. За этот гол, кстати, я простил ему пенальти [Хорватии] на чемпионате мира, слишком уж он обрадовал меня тогда.

Смолов подписал контракт с «Краснодаром» до конца июня 2025 года. 34-летний россиянин является лучшим бомбардиром «быков» в истории клуба.

Форвард перейдет в «Краснодар» на правах свободного агента.

Смолов выступал за «Динамо» с января 2022 года. В сезоне-2023/24 он провел 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и сделал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.

Федор Смолов
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
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