Добровинский считает, что Вендел может играть за дубль «Зенита» до 2027 года

Адвокат и болельщик «Динамо» Александр Добровинский прокомментировал корреспонденту «СЭ» ситуацию с полузащитником «Зенита» Венделом.

Ранее агент футболиста Тьяго Рибейро сообщил Sport24, что 25-летний игрок задержался в Бразилии по семейным обстоятельствам. Спортсмен еще не вернулся в расположение команды.

«Вендел может играть за дубль «Зенита» на стадионе «Смена» до 2027 года, — сказал «СЭ» Добровинский. — Но вопрос в том, что делать, если он не захочет возвращаться? Тут или его продавать, или судиться с ним — другого варианта нет. Если человек не хочет возвращаться, не высылать же за ним коммандос, чтобы его выкрали и привезли обратно. Для этого есть суд, есть ФИФА».

Контракт Вендела с сине-бело-голубыми действует до конца июня 2027-го. Хавбек перешел в «Зенит» из «Спортинга» в 2020 году.

В прошлом сезоне бразилец провел 33 матча за клуб из Санкт-Петербурга, забил 9 голов и сделал 5 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 24 миллиона евро.