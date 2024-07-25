Дочь Черенкова: «Хочу поблагодарить всех, кто его помнит»

Анастасия Черенкова, дочь легендарного футболиста «Спартака» Федора Черенкова, высказалась об отце.

Сегодня, 25 июля, на Троекуровском кладбище в Москве проходит мероприятие, посвященное 65-летию со дня рождения Федора Черенкова.

— Здорово, что его так много людей помнят и любят. Хочу поблагодарить всех, кто его помнит. Тот «Спартак» был большой семьей. Всем большое спасибо, — сказала Черенкова.

Бывший пресс-атташе «Спартака» Леонид Трахтенберг также вспомнил период работы с Федором Черенковым.

— Мне посчастливилось видеть первый и последний матчи Федора Черенкова. Мне посчастливилось видеть всю его карьеру, писать о нем, говорить с ним, брать интервью. Мне даже посчастливилось играть против и вместе с Федором Черенковым. Играть с ним было одно удовольствие, а вот играть против — очень тяжело. Болельщики восхищались и ценили многих футболистов, но любимых игроков можно посчитать по пальцам одной руки. Федор Черенков остается последним любимым игроком трибун. Федор, тебя по-прежнему помнят и любят, — сказал Трахтенберг.

Сегодня, в четверг, 25 июля футболисты «Спартака», главный тренер Деян Станкович и руководство красно-белых возложили цветы к могиле Федора Черенкова.

Черенков — рекордсмен по количеству проведенных за «Спартак» матчей (494). В составе клуба он становился чемпионом СССР (1979, 1987, 1989), чемпионом России (1993), обладателем Кубка России (1994).