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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 15:26

Дочерняя компания Ростеха подала иск к «Крыльям Советов» на 897 миллионов

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«РТ-Капитал», дочерняя компания Ростеха, направила в суд иск к «Крыльям Советов» с требованием вернуть долг, информирует пресс-служба корпорации.

Сумма долга самарского футбольного клуба составляет 897 миллионов рублей, а основной срок погашения задолженности истек в 2016 году.

Вячеслав Федорищев, Андрей Мостовой, Алексей Сухой, Клаудиньо и&nbsp;Вильмар Барриос. «Зенит» не занимается подкупом судей». Федорищев продолжает раскрывать тайны российского футбола

Сообщается, что «РТ-Капитал» последовательно предпринимал усилия для развития клуба и для его участия в национальных турнирах. Компания ежегодно подтверждала статус долга перед РПЛ, что позволяло «Крыльям Советов» продолжать выступления в чемпионате России. Кроме того, она неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения.

В компании подчеркнули, что «Крылья Советов» находились в затруднительной финансовой ситуации, когда обратились за кредитной помощью, и с учетом значения клуба для Самарской области, ему была оказана необходимая поддержка на максимально комфортных условиях.

В декабре 2024 года о долге перед стратегическим партнером в размере 1 миллиард рублей заявил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Источник: rostec.ru
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ФК Крылья Советов (Самара)
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